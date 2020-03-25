НБУ обязал банки загрузить банкоматы и вовремя возвращать депозиты

Фото: банкомат (cybercrime.gov.ua)

Граждане должны быть уверены, что у них есть полный доступ к деньгам

Национальный банк Украины (НБУ) будет жестко реагировать на жалобы клиентов, которым банки не возвращают вклады. Об этом сообщила первая заместитель главы НБУ Катерина Рожкова во время круглого стола "Банковская система в условиях всеукраинского карантина. К чему готовиться украинцам?", проведенного изданием "Финансовый клуб".

Как напомнила Рожкова, никаких ограничений на доступ к счетам, распоряжение деньгами ни для бизнеса, ни для населения сейчас нет.

"Мы уже получаем жалобы от населения, что банк отказал в возврате депозита. Это недопустимо, и мы будем это коммуницировать", - сообщила Катерина Рожкова.

По ее словам, второй момент - банкоматные и POS-терминальные сети.

"Банкоматы должны быть заполнены. Несмотря на то, что мы просим всех идти в онлайн, мы должны обеспечить наличные в банкоматах. POS-терминальные и банкоматные сети должны принимать карты всех (банков, - ред.). Мы должны продемонстрировать, что сервисы доступны отовсюду", - сказала она.

Рожкова также отметила третий важный момент - непрерывность работы карт.

"Завершается срок действия карт. Те карты, которые вы можете продолжить технически, пожалуйста, сделайте это. А по картам, где это невозможно сделать, организуйте доставку и выдачу карт людям", - посоветовала она.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ обязал банки закрыть большинство отделений на время карантина из-за коронавируса. Согласно письму НБУ от 22 марта 2020 года, банки обязаны "определять перечень опорных отделений, работа которых продолжается во время карантина, и закрывать неключевые отделения с учетом необходимости обеспечения бесперебойного обслуживания клиентов".

Напомним, Национальный банк Украины предлагает перевести все выплаты из государственного бюджета на зарплаты, пенсии, субсидии и другие выплаты в безналичную форму.