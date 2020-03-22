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НБУ разрешил банкам закрыть большинство отделений

Новости » Экономика     22.03.2020 - 21:34
НБУ разрешил банкам закрыть большинство отделений
Фото: отделения банка (Виталий Носач, РБК-Украина)

Банки во время карантина должны обеспечить работу только центральных офисов и опорных отделений

Национальный банк Украины (НБУ) в своем письме от 22 марта 2020 года определил режим работы банков в период усиленных мер противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно письму, банки должны обеспечить выполнение критических функций, обеспечивающих работу центральных офисов: бесперебойную работу дистанционных каналов обслуживания и контакт-центров.

В то же время банки имеют право определять и изменять режим работы отделений, количество и перечень операций в конкретных отделениях учетом ситуации и нагрузки, обеспечив, в первую очередь, свое присутствие в "спальных" районах (в том числе сокращать время работы отделений, устанавливать разное время для обслуживания людей пожилого возраста и других клиентов).

Банки должны "определить перечень опорных отделений, работа которых продолжается во время карантина и закрывать неключевые отделения с учетом необходимости обеспечения бесперебойного обслуживания клиентов", говорится в документе.

Кроме того, "банки должны обеспечить бесперебойное подкрепление наличными банкоматов и инкассацию выручки торговых сетей и принятие и обработку карт всех эмитентов в банкоматных сетях и сетях ПОС-терминалов".

НБУ разрешил банкам закрыть большинство отделений

НБУ разрешил банкам закрыть большинство отделений

НБУ разрешил банкам закрыть большинство отделений

Напомним, по данным НБУ, количество действующих структурных подразделений банков по состоянию на 1 января 2020 года составила 8002. Больше всего отделений работало в Киеве - 1091, что дает 37 отделений на 100 тыс. населения, а также в Днепропетровской области - 715 (22 отделения на 100 тыс. населения).

Ранее Национальный банк Украины пояснил практическую разницу между правовыми режимами чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации для банковской системы Украины. Как отметили в НБУ, чрезвычайная ситуация - режим, который значительно менее влияет на права и свободы украинцев, чем чрезвычайное положение, которое пока не введено.

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