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НБУ рекомендовал измерять температуру клиентов отделений банков

Новости » Экономика     22.03.2020 - 22:21
НБУ рекомендовал измерять температуру клиентов отделений банков
Фото: НБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Банк имеет право отказать в обслуживании клиентам с выраженными симптомами

Национальный банк Украины рекомендовал коммерческим банкам использовать дистанционные средства измерения температуры посетителей. Об этом говорится в письме НБУ о режим работы банков в период усиленных мер противодействия распространению коронавирус, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в письме, банк имеет право отказать в обслуживании клиентам с выраженными симптомами заболевания.

"При наличии у клиента банка симптома коронавірусної инфекции SARS-CoV-2 (заболевания COVID-19) банк имеет право отказать в обслуживании такому клиенту в отделении банка. С этой целью рекомендуем банкам по возможности использовать дистанционные средства измерения температуры посетителей на входе в помещение банковского учреждения", - говорится в документе.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ рекомендовал банкам закрыть большинство отделений на время карантина через коронавирус. Согласно письму НБУ от 22 марта 2020 года, банки должны определять перечень опорных отделений, работа которых продолжается во время карантина и закрывать неключові отделения с учетом необходимости обеспечения бесперебойного обслуживания клиентов".

Напомним, по данным НБУ, количество действующих структурных подразделений банков по состоянию на 1 января 2020 года составила 8002. Больше всего отделений работали в Киеве - 1091, что дает 37 отделений на 100 тыс. населения, а также в Днепропетровской области - 715 (22 отделения на 100 тыс. населения).

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