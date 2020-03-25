НБУ зобов'язав банки завантажити банкомати і вчасно повертати депозити

Фото: банкомат (cybercrime.gov.ua)

Громадяни повинні бути впевнені, що у них є повний доступ до грошей

Національний банк України (НБУ) буде жорстко реагувати на скарги клієнтів, яким банки не повертають вклади. Про це повідомила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова під час круглого столу "Банківська система в умовах всеукраїнського карантину. До чого готуватися українцям?", проведеного виданням "Фінансовий клуб".

Як нагадала Рожкова, ніяких обмежень на доступ до рахунків, розпорядження грошима ні для бізнесу, ні для населення зараз немає.

"Ми вже отримуємо скарги від населення, що банк відмовив у поверненні депозиту. Це неприпустимо, і ми будемо це комунікувати", - повідомила Катерина Рожкова.

За її словами, другий момент - банкоматні і POS-термінальні мережі.

"Банкомати повинні бути заповнені. Незважаючи на те, що ми просимо всіх йти в онлайн, ми повинні забезпечити готівку в банкоматах. POS-термінальні та банкоматні мережі повинні приймати карти всіх банків, - ред.). Ми повинні продемонструвати, що сервіси доступні звідусіль", - сказала вона.

Рожкова також зазначила третій важливий момент - безперервність роботи карт.

"Завершується термін дії карток. Ті карти, які ви можете продовжити технічно, будь ласка, зробіть це. А по картах, де це неможливо зробити, організуйте доставку та видачу карток людям", - порадила вона.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ зобов'язав банки закрити більшість відділень на час карантину через коронавірус. Згідно з листом НБУ від 22 березня 2020 року, банки зобов'язані "визначати перелік опорних відділень, робота яких продовжується під час карантину, і закривати не ключові відділення з урахуванням необхідності забезпечення безперебійного обслуговування клієнтів".

Нагадаємо, Національний банк України пропонує перевести всі виплати з державного бюджету на зарплати, пенсії, субсидії та інші виплати в безготівкову форму.