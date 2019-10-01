НБУ объяснил, почему при укреплении гривны не падают цены

В Национальном банке Украины (НБУ) объяснили, почему при укреплении гривны не падают цены на товары. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в Нацбанке, снижение цен не происходит из-за инерционности, низкой конкуренции, а также повышения заработных плат украинцев.

"Несмотря на укрепление курса гривны, население не чувствует снижение цен. Это имеет много объяснений. Частично - инерционность в установлении цен. Частично - низкая конкуренция на отдельных рынках, которая позволяет бизнесу держать цены высокими даже в условиях снижения себестоимости. Частично - влияние других факторов, которые, как и курс, влияют на себестоимость продукции, в частности повышение заработных плат, которое уже длительное время наблюдается в Украине. Частично - вследствие увеличения спроса из-за роста доходов украинцев", - говорится в сообщении.

Напомним, Нацбанк на 2 октября по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 42 копейки до 26,76 гривен за евро. Также регулятор установил курс доллара на уровне 24,55 гривен за доллар, что на 36 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Ранее РБК-Украина сообщало, что с начала года чистая покупка валюты Нацбанком составила 3,9 млрд долларов. В течение сентября НБУ купил на межбанке валюты на 930,3 млн долларов.

Также сообщалось, что средняя заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в августе 2019 года составила 10537 грн, что на 434 грн меньше, чем в июле.