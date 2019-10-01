НБУ с начала года купил на межбанке более 3,9 млрд долларов

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Только за сентябрь центробанк выкупил валюты на 930 млн долларов

Национальный банк Украины за январь-сентябрь 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 4156,6 млн долларов и продал на 248,2 млн долларов. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, с начала года чистая покупка валюты Нацбанком составила 3908,4 млн долларов.

bank.gov.ua

В течение сентября НБУ купил на межбанке валюты на 930,3 млрд долларов.

По данным НБУ, максимальный объем валюты был куплен в июле - 1271,1 млн долларов.

Данные: НБУ

Напомним, Национальный банк Украины увеличил плановые объемы интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке. В IV квартале 2019 года НБУ намерен покупать на межбанковском валютном рынке до 30 млн долларов в день для наращивания международных резервов Украины. Это на 10 млн долларов больше количественного индикатора, который действовал во II-III кварталах 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина, официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), снизился за январь-сентябрь 2019 года на 13%.