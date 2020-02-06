НБУ выявил подозрительные операции клиентов банков на десятки миллиардов

Центробанк обнародовал статистику обращений к правоохранителям за 2019 год
Национальный банк Украины в 2019 году предоставил правоохранительным органам сведения о подозрительных операциях клиентов 35 банков и 2 небанковских финансовых учреждений. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
По данным пресс-службы, за 2019 год в правоохранительные органы направлено по результатам:
В то же время в течение 2019 года направлено четыре сообщения о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро Украины, а также на основании статьи 9 закона Украины "О борьбе с терроризмом" - один лист в Службу безопасности Украины.
По данным пресс-службы, в основном предоставленная правоохранителям информация касалась проведения клиентами банков/небанковских финансовых учреждений финансовых операций, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, избежанием налогообложения и др.
Напомним, Национальный банк Украины привел порядок раскрытия банковской тайны в соответствие с нормами законодательства.
Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк в течение 2019 года 155 раз предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере.