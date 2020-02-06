НБУ виявив підозрілі операції клієнтів банків на десятки мільярдів

Центробанк оприлюднив статистику звернень до правоохоронців за 2019 рік
Національний банк України у 2019 році надав правоохоронним органам відомості про підозрілі операції клієнтів 35 банків та 2 небанківських фінансових установ. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
За даними прес-служби, за 2019 рік до правоохоронних органів надіслано за результатами:
Водночас упродовж 2019 року надіслано чотири повідомлення про підозрілі фінансові операції до Національного антикорупційного бюро України, а також на підставі статті 9 закону України "Про боротьбу з тероризмом" - один лист до Служби безпеки України.
За даними прес-служби, здебільшого надана правоохоронцям інформація стосувалася проведення клієнтами банків/небанківських фінансових установ фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування тощо.
Нагадаємо, Національний банк України привів порядок розкриття банківської таємниці у відповідність до норм законодавства.
Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк упродовж 2019 року 155 разів надавав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері.