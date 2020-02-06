НБУ виявив підозрілі операції клієнтів банків на десятки мільярдів

Національний банк України у 2019 році надав правоохоронним органам відомості про підозрілі операції клієнтів 35 банків та 2 небанківських фінансових установ. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними прес-служби, за 2019 рік до правоохоронних органів надіслано за результатами:

перевірок з питань фінансового моніторингу - 24 листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків та небанківських фінансових установ на загальну суму близько 29,2 млрд грн, 98,0 млн доларів,

валютного нагляду - 18 листів про великомасштабні операції клієнтів банків щодо фінансових операцій на загальну суму близько 1,4 млрд грн, 1,12 млрд доларів, 51,1 млн євро, 69,6 млн російських рублів, 48 млн злотих.

Водночас упродовж 2019 року надіслано чотири повідомлення про підозрілі фінансові операції до Національного антикорупційного бюро України, а також на підставі статті 9 закону України "Про боротьбу з тероризмом" - один лист до Служби безпеки України.

За даними прес-служби, здебільшого надана правоохоронцям інформація стосувалася проведення клієнтами банків/небанківських фінансових установ фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування тощо.



Нагадаємо, Національний банк України привів порядок розкриття банківської таємниці у відповідність до норм законодавства.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк упродовж 2019 року 155 разів надавав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері.