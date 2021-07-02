НБУ обнародовал перечень финкомпаний, которые не раскрыли своих владельцев

Как отмечается в сообщении, документы о своих структурах собственности не подали 18% участников небанковского финансового рынка, то есть 281 компания из 1572.

В НБУ обращают внимание, что всего 116 компаний из этих 281 (или 41% участников рынка, которые нарушили требования положения) имеют действующие лицензии на предоставление финансовых услуг и не находятся на временно оккупированной территории Украины.

В НБУ напомнили, что нарушение требований относительно структуры собственности является основанием для применения мер воздействия.