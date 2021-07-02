НБУ обнародовал перечень финкомпаний, которые не раскрыли своих владельцев

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал перечень компаний, которые не подали документы о структуре собственности в установленный срок. Документ содержит информацию об их местонахождении и количестве лицензий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НБУ.
Как отмечается в сообщении, документы о своих структурах собственности не подали 18% участников небанковского финансового рынка, то есть 281 компания из 1572.
В НБУ обращают внимание, что всего 116 компаний из этих 281 (или 41% участников рынка, которые нарушили требования положения) имеют действующие лицензии на предоставление финансовых услуг и не находятся на временно оккупированной территории Украины.
В НБУ напомнили, что нарушение требований относительно структуры собственности является основанием для применения мер воздействия.
Напомним, Национальный банк Украины с 1 июля 2020 года принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг.
НБУ обязал все финансовые учреждения раскрыть своих владельцев. Согласно решению НБУ, все небанковские финансовые учреждения (кроме кредитных союзов), а также лизингодатели, операторы почтовой связи, должны подать в НБУ информацию о своей структуре собственности. Они также должны опубликовать ее на собственных веб-сайтах.