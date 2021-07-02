НБУ оприлюднив перелік фінкомпаній, які не розкрили своїх власників

Як зазначається в повідомленні, документи про свої структури власності не подали 18% учасників небанківського фінансового ринку, тобто 281 компанія із 1572.

У НБУ звертають увагу, що лише 116 компаній із цих 281 (або 41% учасників ринку, які порушили вимоги положення) мають чинні ліцензії на надання фінансових послуг та не перебувають на тимчасово окупованій території України.

У НБУ нагадують, що порушення вимог щодо структури власності є підставою для застосування заходів впливу.