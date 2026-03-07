НБУ обміняє безготівкову валюту на готівку після викрадення інкасаторів Угорщиною
Нацбанк проведе операцію з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Це відбулось через можливі логістичні труднощі з валютою після захоплення інкасаторів в Угорщині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр НБУ.
Читайте також: Угорщина назвала "причину" затримання інкасаторів Ощадбанку і не пускає до них консулів
Національний банк України проведе 9 березня операцію з обміну безготівкової валюти банків на готівкову для підкріплення кас банківських установ.
Як пояснили в регуляторі, це превентивний крок, який у разі потреби дозволить підтримати належний рівень готівкової валютної ліквідності банків для задоволення потреб населення.
Наразі ситуація з готівковою валютою на валютному ринку залишається стабільною. Банки мають достатній запас готівкової валюти, а обсяг її середньоденних залишків у банківських касах відповідає показникам минулого року.
Водночас незаконне захоплення інкасаторських машин Ощадбанк в Угорщині може спричинити тимчасові логістичні труднощі з доставкою готівкової валюти з-за кордону.
З огляду на це регулятор за необхідності проводитиме операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову для підкріплення кас. Частота та обсяги таких операцій залежатимуть від потреб банківської системи у валютній ліквідності.
У Нацбанку зазначили, що загалом ситуація на валютному ринку залишається стійкою. За режиму керованої гнучкості курс реагує на баланс попиту та пропозиції валюти і може рухатися в обидва боки.
Цього тижня на ринкові котирування та очікування впливали як зовнішні, так і внутрішні чинники. Зокрема, активізація бойових дій на Близькому Сході підвищила волатильність на світових товарних і фінансових ринках.
Крім того, на початку тижня та місяця традиційно зростає чистий попит на валюту. Це пов’язано з тим, що банки купують її для покриття карткових операцій та операцій з готівкою після вихідних, а також через оновлення лімітів на онлайн-купівлю валюти населенням і перерахування дивідендів бізнесом.
У міру вичерпання цих факторів баланс на ринку поліпшується, відповідно змінюється і курсова динаміка.
У регуляторі додали, що уважно стежать за ситуацією та згладжуватимуть надмірні курсові коливання. Водночас обсяг міжнародних резервів є достатнім для підтримання стабільності валютного ринку.
Регулятор також наголосив, що операції з обміну готівкової валюти на безготівкову між Нацбанком і банками не впливатимуть на обсяг міжнародних резервів України.
Затримка інкасаторів Ощадбанку в Угорщині
Як відомо, днями Угорщина безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку та сімох громадян України, які входили до бригади інкасації.
Вони виконували регулярне перевезення іноземної валюти та банківських металів між Райффайзен Банком Австрії та Ощадбанком України.
НБУ тоді оприлюднив офіційну заяву, у якій звинуватив Угорщину у незаконному захопленні інкасаторських бригад державного банку, а в МЗС України висловили обурення ситуацією.
Напередодні Україні вдалось повернути сімох інкасаторів, яких затримала угорська влада. РБК-Україна писало, навіщо Будапешт затримав інкасаторів та чи буде дефіцит валюти в країні через цей інцидент.