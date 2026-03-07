ua en ru
НБУ обменяет безналичную валюту на наличные после похищения инкассаторов Венгрией

07:30 07.03.2026 Сб
3 мин
Это превентивный шаг, который в случае необходимости позволит поддержать надлежащий уровень наличной валютной ликвидности банков для удовлетворения потребностей населения
aimg Маловичко Юлия
НБУ обменяет безналичную валюту на наличные после похищения инкассаторов Венгрией Фото: Нацбанк Украины (Виталий Носач РБК-Украина)

Нацбанк проведет операцию по обмену безналичной валюты банков на наличную. Это произошло из-за возможных логистических трудностей с валютой после захвата инкассаторов в Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр НБУ.

Читайте также: Венгрия назвала "причину" задержания инкассаторов Ощадбанка и не пускает к ним консулов

Национальный банк Украины проведет 9 марта операцию по обмену безналичной валюты банков на наличную для подкрепления касс банковских учреждений.

Как пояснили в регуляторе, это превентивный шаг, который в случае необходимости позволит поддержать надлежащий уровень наличной валютной ликвидности банков для удовлетворения потребностей населения.

Сейчас ситуация с наличной валютой на валютном рынке остается стабильной. Банки имеют достаточный запас наличной валюты, а объем ее среднедневных остатков в банковских кассах соответствует показателям прошлого года.

В то же время незаконный захват инкассаторских машин Ощадбанка в Венгрии может вызвать временные логистические трудности с доставкой наличной валюты из-за рубежа.

Учитывая это, регулятор при необходимости будет проводить операции по обмену безналичной валюты банков на наличную для подкрепления касс. Частота и объемы таких операций будут зависеть от потребностей банковской системы в валютной ликвидности.

В Нацбанке отметили, что в целом ситуация на валютном рынке остается устойчивой. При режиме управляемой гибкости курс реагирует на баланс спроса и предложения валюты и может двигаться в обе стороны.

На этой неделе на рыночные котировки и ожидания влияли как внешние, так и внутренние факторы. В частности, активизация боевых действий на Ближнем Востоке повысила волатильность на мировых товарных и финансовых рынках.

Кроме того, в начале недели и месяца традиционно растет чистый спрос на валюту. Это связано с тем, что банки покупают ее для покрытия карточных операций и операций с наличными после выходных, а также из-за обновления лимитов на онлайн-покупку валюты населением и перечисления дивидендов бизнесом.

По мере исчерпания этих факторов баланс на рынке улучшается, соответственно меняется и курсовая динамика.

В регуляторе добавили, что внимательно следят за ситуацией и будут сглаживать чрезмерные курсовые колебания. В то же время объем международных резервов является достаточным для поддержания стабильности валютного рынка.

Регулятор также отметил, что операции по обмену наличной валюты на безналичную между Нацбанком и банками не будут влиять на объем международных резервов Украины.

Задержка инкассаторов Ощадбанка в Венгрии

Как известно, на днях Венгрия безосновательно задержала два автомобиля инкассаторской службы Ощадбанка и семерых граждан Украины, которые входили в бригаду инкассации.

Они выполняли регулярную перевозку иностранной валюты и банковских металлов между Райффайзен Банком Австрии и Ощадбанком Украины.

НБУ тогда обнародовал официальное заявление, в котором обвинил Венгрию в незаконном захвате инкассаторских бригад государственного банка, а в МИД Украины выразили возмущение ситуацией.

Накануне Украине удалось вернуть семерых инкассаторов, которых задержали венгерские власти. РБК-Украина писало, зачем Будапешт задержал инкассаторов и будет ли дефицит валюты в стране из-за этого инцидента.

