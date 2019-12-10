НБУ немного повысил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,68 гривен за доллар, практически не изменив его по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 11 декабря установлен на таком уровне: 2368,9203 гривен за 100 долларов (+0,0692 гривен).

При этом курс доллара на 10 декабря составляет 2368,851 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 10 декабря межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 23,71 гривен за доллар, курс в покупке до 23,69 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 26,24 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 10 декабря справочный курс на уровне 23,70 грн/доллар, повысив его по сравнению с 9 декабря (23,67).

В то же время в обменных пунктах Украины 10 декабря курс доллара по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 копейку до 23,80 гривен за доллар, курс евро снизился на 3 копейки до 26,35 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,60 (23,59 - 9 декабря), продажи - 23,80 (23,79 - 9 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,00 (26,01 - 9 декабря), продажи - 26,35 (26,38 - 9 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 9 декабря), продажи 3,77 (3,77 - 9 декабря) грн за 10 рублей.