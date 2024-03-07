НБУ назвав два джерела зростання реальних доходів українців

Непрямі показники для оцінки доходів населення свідчать про їхнє зростання в реальному вимірі (з урахуванням інфляції).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (березень 2024 року).

Як зазначається в огляді, реальні доходи домогосподарств зростали за рахунок зарплат у приватному секторі та індексації пенсій.

"Підтримає доходи домогосподарств також індексація пенсій з березня на близько 8%", - йдеться в повідомленні.

За відсутності офіційних даних Держстату НБУ оцінював доходи за такими показниками, як середня пенсія, середня зарплата для нарахування пенсії від Пенсійного фонду України, єдиний соціальний внесок (ЄСВ) загальний, ЄСВ приватного сектору, податок на доходи приватних осіб (ПДФО).

Як зазначають в НБУ, за опитуванням малого та середнього бізнесу, проведеним Європейською бізнес асоціацією, майже третина планує збільшувати зарплати у 2024 році, хоча переважна більшість не планує змін.

Доходи та зарплати українців

За даними Держстату, реальні доходи (з урахуванням інфляції) у 2022 році скоротилися на 14,1%.

Середньомісячна зарплата українців у 2023 році становила 17 442 гривень. Номінальна зарплата штатних працівників на 17,5% вища, ніж у 2022 році. Середньорічна інфляція становила 12,9%. Таким чином реальні зарплати за рік зросли приблизно на 4,6%.

Нагадаємо, середній розмір пенсії за 2023 рік зріс на 762,66 гривень або на 16,5% до 5 385,25 гривень.