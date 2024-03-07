НБУ назвал два источника роста реальных доходов украинцев

Косвенные показатели для оценки доходов населения свидетельствуют об их росте в реальном измерении (с учетом инфляции).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (март 2024 года).

Как отмечается в обзоре, реальные доходы домохозяйств росли за счет зарплат в частном секторе и индексации пенсий.

"Поддержит доходы домохозяйств также индексация пенсий с марта около 8%", - говорится в сообщении.

При отсутствии официальных данных Госстата НБУ оценивал доходы по таким показателям как средняя пенсия, средняя зарплата для начисления пенсии от Пенсионного фонда Украины, единый социальный взнос (ЕСВ) общий, ЕСВ частного сектора, налог на доходы частных лиц (НДФЛ).

Как отмечают в НБУ, по опросу малого и среднего бизнеса, проведенному Европейской бизнес ассоциацией, почти треть планирует увеличивать зарплаты в 2024 году, хотя подавляющее большинство не планирует изменения.

Доходы и зарплаты украинцев

По данным Госстата, реальные доходы (с учетом инфляции) в 2022 году сократились на 14,1%.

Среднемесячная зарплата украинцев в 2023 году составила 17442 гривен. Номинальная зарплата штатных работников на 17,5% выше, чем в 2022 году. Среднегодовая инфляция составила 12,9%. Таким образом, реальные зарплаты за год выросли примерно на 4,6%.

Напомним, средний размер пенсии за 2023 год вырос на 762,66 грн или на 16,5% до 5 385,25 грн.