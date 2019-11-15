В НБУ назвали сроки пребывания миссии МВФ в Киеве

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с руководителем миссии Роном ван Роденом прибыла в Киев в четверг, 14 ноября, и будет работать в течение недели. Об этом сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий в Twitter.

Как отметил Смолий, представители миссии МВФ пришли в НБУ в первый день работы в Киеве.

"Впереди - неделя переговоров. С НБУ Фонд обсуждает дальнейшую реформу финсектора, а также важность судебной реформы в обеспечении финстабильности", - сообщил он.

Напомним, о дате визита миссии МВФ Киев стало известно 12 ноября. Как отметил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, миссия МВФ продолжит обсуждение новой программы с Украиной.

Директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен заявил, что во время визита в Украину миссия Международного валютного фонда (МВФ) обсудит с представителями украинской власти новую трехлетнюю программу расширенного кредитования.

Комментируя основные вызовы, которые стоят перед Украиной, Томсен отметил достижения страны в стабилизации экономики, но также отметил определенные разочарования, в частности в вопросе преодоления коррупции и государственного управления.

Как сообщало РБК-Украина, миссия Международного валютного фонда находилась в Киеве 12-26 сентября. Миссия начала обсуждение новой трехлетней программы при поддержке МВФ в рамках механизма расширенного финансирования.