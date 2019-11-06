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МВФ прогнозирует сохранение темпов роста экономики Украины ниже мировых

Новости » Экономика     06.11.2019 - 15:41
МВФ прогнозирует сохранение темпов роста экономики Украины ниже мировых
Фото: коллаж (РБК-Украина)

В ближайшие два года рост экономии Украины будет на уровне 3%

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост реального внутреннего продукта Украины в 2019-2020 годах на уровне 3,0%. Такой прогноз содержится в новом докладе МВФ Regional Economic Outlook: Europe за ноябрь 2019 года.

Согласно прогнозу, рост ВВП Украины незначительно ускорится в 2021 году и составит 3,1%.

Напомним, в октябре 2019 год Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту экономики Украины в 2019 году с 2,7% до 3,0% и сохранил прогноз на 2020 на уровне 3,0%.

Отметим, в октябре 2019 года Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста мировой экономики до 3,0% в 2019 году и 3,4% в 2020 году. По сравнению июлем прогноз ухудшен на 0,3 и 0,2 п.п. на 2019 и 2020 год соответственно.

Напомним, новый премьер-министр Алексей Гончарук неоднократно заявлял о планах ускорить экономику Украины и добиться роста 40% за пять лет. По его словам, правительство рассчитывает на рост ВВП не менее 5% в 2020 году и не менее 7% в последующие годы, что в совокупности даст 40% за пять лет.

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