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В НБУ назвали причины падения курса доллара

Новости » Финансовый кризис 2020     04.05.2020 - 17:48
В НБУ назвали причины падения курса доллара
Фото: Екатерина Рожкова (пресс-служба НБУ)

Курс доллара упал за апрель с 28 гривен до 27 гривен из-за снижения спроса на валюту

Снижение курса доллара к гривне в апреле - начале мая 2020 года было вызвано рядом факторов, среди которых падение экономической активности и сокращение импорта. Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в эфире канала "Украина 24".

Как отметила Рожкова, на курс доллара влияют не какие-то события, а спрос и предложение.

"На сегодняшний день мы видим, что в связи с карантинными мерами, в том числе не только в нашей стране, а в большинстве стран мира, мы наблюдаем сокращение импорта, а это уменьшение спроса на иностранную валюту", - сказала она.

Рожкова напомнила, что сегодня мы также являемся свидетелями беспрецедентного удешевления энергоносителей. "И это также снижение спроса на иностранную валюту", - добавила она.

Первый заместитель главы НБУ убеждена, что ажиотажный всплеск спроса на валюту в марте был больше вызван психологическими факторами, чем экономическими. По ее словам, этот всплеск закончился, сегодня курс доллара к гривне колеблется незначительно, а НБУ покупает валюту.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в течение недели 27-30 апреля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 115,5 млн долларов и не проводил интервенции по продаже валюты. Таким образом, чистая покупка выросла в четыре раза по сравнению с 28,6 млн долларов неделей ранее. Всего за апрель НБУ пополнил резервы на 723,8 млн долларов.

Напомним, первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что в апреле 2020 года на валютном рынке Украины психологические настроения сменились на экономические расчеты.

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Темы: Курс доллара
Новости Украины Национальный банк УкраиныКурс гривныКурс доллара
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