Межбанк закрылся снижением курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Безналичный доллар стоит дешевле до 27 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 4 мая 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,96 гривен за доллар, курс в покупке до 26,93 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 29,28 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,9300 - 26,9600 грн/доллар, евро 29,4210 - 29,4511 грн/евро, российский рубль 0,3577 - 0,3582 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,9300 26,9600 EUR/UAH 29,4210 29,4511 RUB/UAH 0,3577 0,3582

Напомним, 30 апреля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,9400 - 26,9700 грн/доллар, евро 29,2595 - 29,2894 грн/евро, российский рубль 0,3639 - 0,3645 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 4 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 27,18 гривен за доллар, курс евро вырос на 9 копеек до 29,54 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,89 (26,93 - 30 апреля), продажи - 27,18 (27,19 - 30 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,06 (29,03 - 30 апреля), продажи - 29,54 (29,45 - 30 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,20 (3,21 - 30 апреля), продажи 3,69 (3,68 - 30 апреля) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,97 гривен за доллар, что на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 5 мая установлен на таком уровне: 26,9749 гривен за 1 доллар (+0,0157 грн). При этом курс доллара на 4 мая составляет 26,9592 гривен за 1 доллар.