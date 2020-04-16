В НБУ отмечают смену факторов влияния на валютный рынок

Фото: Екатерина Рожкова (пресс-служба НБУ)

В апреле на рынке преобладают экономические расчеты

В апреле 2020 года на валютном рынке Украины психологические настроения сменились на экономические расчеты. Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

Как отметила Рожкова, по итогам двух недель апреля НБУ выкупил в резервы около полумиллиарда долларов, сегодня резервы составляют 25 млрд долларов, и это почти уровень начала года.

"У нас хватает запаса прочности, для того, чтобы достойно и уверенно пройти новые испытания, которые мы имеем в связи с карантином и борьбой с пандемией", - сказала она.

В то же время, для того, чтобы пройти с наименьшими потерями Украине крайне необходима поддержка доноров, международных партнеров, в первую очередь Международного валютного фонда, добавила Рожкова.

Итоги первого месяца карантина для банковского сектора Экономические итоги первого месяца карантина. Их много. Если коротко, то запас прочности у украинской экономики есть, но не бесконечный. Чтобы запустить экономический двигатель и безболезненно пройти пандемию - без каких-либо ограничений, без оттоков денежных средств из банков, без девальвации гривны - нам нужна поддержка МВФ и других международных партнеров. Итак, в нашем видео первый заместитель Председателя Катерина Рожкова рассказала о таком: Почему росли цены? Какие отрасли экономики сегодня кредитуют банки? Что с кредитными лимитами и кредитными каникулами? Сильно ухудшились настроения бизнеса? Какова ситуация на рынке труда сегодня? Мы поздравляем вас с наступающими праздниками и просим вас быть ответственными и помогать друг другу Приятного просмотра! Опубликовано Национальный банк Украины Четверг, 16 апреля 2020 г.

Напомним, по данным НБУ, первый месяц карантинных мероприятий, введенных правительством для борьбы с коронавирусом, украинская экономика и банковская система прошли достаточно спокойно.

Напомним, заместитель главы НБУ Олег Чурий 3 апреля заявил, что после стабилизации ситуации на валютном рынке Национальный банк Украины возобновил покупку валюты. По его словам, спрос на валюту существенно снизился и вышел на докризисные показатели. Как отметил Чурий, на сегодняшний день международные резервы Украины составляют около 25 млрд грн.