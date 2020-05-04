У НБУ назвали причини падіння курсу долара

Фото: Катерина Рожкова (прес-служба НБУ)

Курс долара впав за квітень з 28 гривень до 27 гривень через падіння попиту на валюту

Зниження курсу долара до гривні у квітні - на початку травня 2020 року було викликано низкою чинників, серед яких падіння економічної активності та скорочення імпорту. Про це заявила перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова в ефірі каналу "Україна 24".

Як зазначила Рожкова, на курс долара впливають не якісь події, а попит і пропозиція.

"На сьогоднішній день ми бачимо, що через карантинні заходи, в том у числі не тільки в нашій країні, а в більшості країн світу, ми спостерігаємо скорочення імпорту, а це зменшення попиту на іноземну валюту", - сказала вона.

Рожкова нагадала, що сьогодні ми також є свідками безпрецедентного здешевлення енергоносіїв. "І це також зниження попиту на іноземну валюту", - додала вона.

Перший заступник голови НБУ переконана, що ажіотажний сплеск попиту на валюту у березні був більше спричинений психологічними факторами, ніж економічними. Цей сплеск закінчився, сьогодні курс долара до гривні коливається несуттєво, а НБУ купує валюту.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України протягом тижня 27-30 квітня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 115,5 млн доларів і не проводив інтервенції з продажу валюти. Таким чином, чиста купівля зросла в чотири рази порівняно з 28,6 млн доларів тижнем раніше. Всього за квітень НБУ поповнив резерви на 723,8 млн доларів.

Нагадаємо, перший заступник глави Національного банку України Катерина Рожкова заявила, що у квітні 2020 року на валютному ринку України психологічні настрої змінилися на економічні розрахунки.