В НБУ назвали причины падения гривны в течение последних месяцев

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Пандемия в мире и рост бюджетных расходов в Украине привели к росту курса доллара

Падение курса гривны к доллару в течение последних месяцев было вызвано как внешними, так и внутренними факторами. В Национальном банке Украины (НБУ) считают, что рынок функционирует хорошо и не видят катастрофы.

Об этом сказал директор департамента открытых рынков Алексей Лупин в интервью изданию "Минфин".

Как отметил Лупин, частично девальвация объясняется пандемией COVID-19 и общим негативным фоном в мире.

"Аппетит к риску упал, инвесторы сократили инвестиции во все развивающиеся страны. Это приводит, в том числе, и к тому, что инвесторы-нерезиденты выходят из государственных ценных бумаг", - сказал он.

Из внутренних факторов Лупин отметил существенный рост государственных расходов: в середине лета на едином казначейском счету было 75 млрд грн, сейчас остаток - около 15 млрд грн. По его словам, такие активные бюджетные расходы также создают спрос на валютном рынке.

Кроме того, есть привязка к аграрному циклу: от урожая до урожая. "Лето - не лучший период, с точки зрения поступлений экспортной выручки. В октябре выручка значительно выросла, по сравнению с сентябрем, но мы еще не на пике", - отметил он.

"В любом случае мы не видим никакой катастрофы. Принимая во внимание внешний и внутренний фон, валютный рынок функционирует очень хорошо", - добавил он.

Напомним, официальный обменный курс гривны к доллару на конец III квартала 2020 года по сравнению с концом II квартала 2020 года упал на 6%. С начала года гривна девальвировала почти на 20%.

Напомним, Алексей Лупин был назначен директором Департамента открытых рынков Национального банка Украины (НБУ) в октябре 2020 года.