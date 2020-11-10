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У НБУ назвали причини падіння гривні протягом останніх місяців

Київ, Вівторок 10 листопада 2020 15:15
У НБУ назвали причини падіння гривні протягом останніх місяців
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пандемія у світі та зростання бюджетних видатків в Україні призвели до зростання курсу долара

Падіння курсу гривні до долара упродовж останніх місяців було викликане як зовнішніми, так і внутрішніми факторами. У Національному банку України (НБУ) вважають, що ринок функціонує добре та не бачать катастрофи.

Про це сказав директор департаменту відкритих ринків Олексій Лупін в інтерв’ю виданню "Мінфін".

Як зазначив Лупін, частково девальвація пояснюється пандемією COVID-19 і загальним негативним фоном у світі.

"Апетит до ризику впав, інвестори скоротили інвестиції в усі країни, що розвиваються. Це призводить, в тому числі, і до того, що інвестори-нерезиденти виходять з державних цінних паперів", - сказав він.

З внутрішніх чинників Лупін відзначив суттєве зростання державних витрат: у середині літа на єдиному казначейському рахунку було 75 млрд грн, зараз залишок - близько 15 млрд грн. За його словами, такі активні бюджетні витрати також створюють попит на валютному ринку.

Крім того, є прив'язка до аграрного циклу: від врожаю до врожаю. "Літо - не найкращий період, з точки зору надходжень експортної виручки. У жовтні виручка значно зросла, в порівнянні з вереснем, але ми ще не на піку", - зазначив він.

"У будь-якому випадку ми не бачимо ніякої катастрофи. Беручи до уваги зовнішній і внутрішній фон, валютний ринок функціонує дуже добре", - додав він.

Нагадаємо, офіційний обмінний курс гривні до долара на кінець III кварталу 2020 року порівняно з кінцем II кварталу 2020 року впав на 6%. З початку року гривня девальвувала майже на 20%.

Нагадаємо, Олексій Лупін був призначений директором Департаменту відкритих ринків Національного банку України (НБУ) у жовтні 2020 року.

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