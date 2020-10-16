В НБУ назначили директора одного из ключевых департаментов

Фото: Алексей Лупин (пресс-служба НБУ)

Департамент отвечает за проведение валютных интервенций

Директором Департамента открытых рынков Национального банка Украины (НБУ назначен Алексей Лупин. Он занял эту должность с 16 октября 2020 года по результатам открытого конкурсного отбора.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, в сферу компетенции директора Департамента открытых рынков будет входить, в частности:

осуществление мониторинга, анализа и прогнозирования внутреннего и внешнего финансовых рынков;

регулирование ликвидности банковской системы и проведение валютных интервенций;

управление международными резервами и др.

Департамент открытых рынков входит в блок "Рыночные операции", управление которым по вертикали подчинения осуществляет заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

В целом в Национальном банке Лупин работает с 1998 года. С августа 2020 года Лупин исполнял обязанности директора Департамента открытых рынков. До этого на протяжении последних шести лет он работал начальником отдела операций на финансовых рынках этого же департамента.

Напомним, после назначения новым главой НБУ Кирилла Шевченко из центробанка были уволены большинство топ-менеджеров.

В частности, в конце августа директор Департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко уволился по собственному желанию.