ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В НБУ назвали минимальные сроки для приватизации ПриватБанка

Новина українською →
Украина, Понедельник 17 мая 2021 12:47
В НБУ назвали минимальные сроки для приватизации ПриватБанка Фото: ПриватБанк продадут не раньше, чем через год (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Стратегическая цель государства - это сокращение участия в банковском секторе. Но разные государственные банки движутся с разной скоростью к этой цели, а в случае с ПриватБанком есть юридические риски.

Об этом заместитель главы НБУ Юрий Гелетий сказал в интервью изданию FinClub.

"Если говорить о ПриватБанке, то это процесс некраткосрочной перспективы, нужны один - два года как минимум. Надо осуществить комплекс мероприятий. Мы понимаем, что существуют юридические риски в текущих условиях для вхождения – продолжаются судебные процессы с бывшими владельцами. Но цель государства - безусловный выход из капитала госбанков, существенное сокращение доли", - сказал Гелетий.

По его словам, приватизация Укргазбанка уже началась. "В этом году было подписано соглашение между Укргазбанком и IFC, которое даст перспективы финализации вхождения IFC в капитал", - отметил он.

Приватизация Ощадбанка зависит от его участия в ФГВФЛ. "Для Ощадбанка ключевым является продолжение сотрудничества с ЕБРР, но для этого надо выполнить ряд предварительных мер с украинской стороны, а именно членство Ощадбанка в Фонде гарантирования вкладов", – сказал он.

Гелетий рассчитывает на соглашение Ощадбанка с ЕБРР уже в этом году. "Если будет принят закон, то моя оценка - вероятность более 90%. Если закон будет принят до середины июля, до окончания работы парламента, то я ожидаю готовность со стороны ЕБРР. Вероятнее всего, речь будет идти о кредите с опцией конвертации", сообщил замглавы НБУ.

Отметим, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что крупнейший банковский актив Украины ПриватБанк вскоре выставят на продажу.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил годовой отчет и распределил чистую прибыль государственного Приватбанка за 2020 год. В госбюджет будет уплачено 19,4 млрд гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика ПриватБанк Национальный банк Украины приватизация банки
NEWS
В Раде хотят заслушать Шмыгаля: о чем он будет докладывать
В Раде хотят заслушать Шмыгаля: о чем он будет докладывать
DAILY
Отставки в Кабмине. Почему команда Зеленского увольняет троих министров
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Отставки в Кабмине. Почему команда Зеленского увольняет троих министров