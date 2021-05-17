У НБУ назвали мінімальні строки для приватизації ПриватБанку
Стратегічна ціль держави - це скорочення участі в банківському секторі. Але різні державні банки рухаються з різною швидкістю до цієї мети, а у випадку з ПриватБанком є юридичні ризики.
Про це заступник голови НБУ Юрій Гелетій сказав в інтерв'ю виданню FinClub.
"Якщо говорити про ПриватБанк, то це процес некороткострокової перспективи, потрібні один-два роки як мінімум. Треба здійснити комплекс заходів. Ми розуміємо, що існують юридичні ризики в поточних умовах для входження – тривають судові процеси з колишніми власниками. Але ціль держави - безумовний вихід з капіталу держбанків, суттєве скорочення частки", - сказав Гелетій.
За його словами, приватизація Укргазбанку вже розпочалася. "Цього року була підписана угода між Укргазбанком та IFC, яка дасть перспективи фіналізації входження IFC до капіталу", - зазначив він.
Роздержавлення Ощадбанку залежить від його участі в ФГВФО. "Для Ощадбанку ключовим є продовження співпраці з ЄБРР, але для цього треба виконати низку попередніх заходів з українського боку, а саме членство Ощадбанку в Фонді гарантування вкладів", – сказав він.
Гелетій розраховую на угоду Ощадбанку з ЄБРР вже цьогоріч. "Якщо буде ухвалений закон, то моя оцінка - вірогідність більше 90%. Якщо закон буде ухвалено до середини липня, до закінчення роботи парламенту, то я очікую готовність з боку ЄБРР. Найвірогідніше, мова буде йти про кредит з опцією конвертації", повідомив замголови НБУ.
Відзначимо, глава Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що найбільший банківський актив України ПриватБанк незабаром виставлять на продаж.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив річний звіт та розподілив чистий прибуток державного ПриватБанку за 2020 рік. До держбюджету буде сплачено 19,4 млрд гривень.