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В НБУ назвали главный приоритет на валютном рынке

Новина українською → Украина, Четверг 08 апреля 2021 13:28
В НБУ назвали главный приоритет на валютном рынке Фото: НБУ поддерживает режим плавающего курсообразования (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Приоритет Национального банка Украины на валютном рынке остается неизменным - поддержка режима плавающего курсообразования. Каким будет курс, решает рынок.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, сообщает пресс-служба НБУ.

По его словам, регулятор не устанавливает каких-либо курсовых ориентиров, на которые население или бизнес могли бы ориентироваться.

Кроме того, НБУ не имеет целевых ориентиров в отношении объемов покупки или продажи валюты на рынке.

"Мы принимаем решения, отслеживая ситуацию на валютном рынке. Если видим, что происходят какие-то чрезмерные колебания, то выходим и соответственно наращиваем наши резервы. С начала года чистая покупка валюты Национальным банком составила 220,5 млн долларов. Мы покупали, когда видели, что покупка необходима для сглаживания колебаний", - сказал Гелетий.

Напомним, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что НБУ не ожидает, что в 2021 году повторится ситуация 2019 года, когда гривна существенно укрепилась к доллару. Для подобной динамики нет оснований.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ в течение недели 29 марта - 2 апреля 2021 года впервые с начала года продавал доллары на межбанке для сдерживания падения гривны. НБУ продал 50 млн долларов.

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