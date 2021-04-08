В НБУ назвали главный приоритет на валютном рынке
Приоритет Национального банка Украины на валютном рынке остается неизменным - поддержка режима плавающего курсообразования. Каким будет курс, решает рынок.
Об этом заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, сообщает пресс-служба НБУ.
По его словам, регулятор не устанавливает каких-либо курсовых ориентиров, на которые население или бизнес могли бы ориентироваться.
Кроме того, НБУ не имеет целевых ориентиров в отношении объемов покупки или продажи валюты на рынке.
"Мы принимаем решения, отслеживая ситуацию на валютном рынке. Если видим, что происходят какие-то чрезмерные колебания, то выходим и соответственно наращиваем наши резервы. С начала года чистая покупка валюты Национальным банком составила 220,5 млн долларов. Мы покупали, когда видели, что покупка необходима для сглаживания колебаний", - сказал Гелетий.
Напомним, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что НБУ не ожидает, что в 2021 году повторится ситуация 2019 года, когда гривна существенно укрепилась к доллару. Для подобной динамики нет оснований.
Как сообщало РБК-Украина, НБУ в течение недели 29 марта - 2 апреля 2021 года впервые с начала года продавал доллары на межбанке для сдерживания падения гривны. НБУ продал 50 млн долларов.