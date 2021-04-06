Ситуация на валютном рынке: спрос превышает предложение

На прошлой неделе объем спроса со стороны клиентов банков преобладал над предложением иностранной валюты как на спотовом, так и на форвардном сегментах валютного рынка . НБУ продал на межбанке 50 млн долларов.

Об этом написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook .

Как отметил Данилишин, в операциях банков с физическими лицами с наличной и безналичной валютой продолжало наблюдаться преобладание предложения иностранной валюты, что позволило банкам купить у населения около 93 млн долларов с начала апреля.

"Кроме того, с целью предотвращения чрезмерных колебаний курса гривны Национальным банком была проведена интервенция по продаже иностранной валюты на сумму 50 млн долларов", - добавил глава Совета НБУ.

Отметим, валютный форвард (currency forward) - валютная операция по договору, условия которого предполагают выполнение операции с поставкой валюты по форвардному договору позже, чем на второй рабочий день после дня заключения договора.