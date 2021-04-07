Что будет с валютным курсом: в НБУ не ждут повторения укрепления гривны 2019 года

Национальный банк Украины не ожидает, что в 2021 году повторится ситуация 2019 года, когда гривна существенно укрепилась к доллару . Для подобной динамики нет оснований.

Об этом глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко сказал в интервью агентству " Интерфакс-Украина".

"Пока мы не видим возможности повторения курсовой динамики 2019 года в 2021-м", - сказал он.

По его словам, во-первых, интерес инвесторов-нерезидентов на рынке ОВГЗ можно охарактеризовать как сдержанный. Во-вторых, экономика постепенно восстанавливается после 2020 года, вполне вероятно оживление туризма, соответственно спрос на валюту будет больше. С другой стороны, высокие цены на руду, металл, агропродукцию увеличивают предложение валюты.

Как отметил Шевченко, обязательным условием для укрепления гривны есть наличие предложения валюты на внутреннем рынке.

"А у нас предложение и спрос с начала года почти сбалансированы. За аналогичный период с 1 января по 15 марта 2020 года НБУ выходил с интервенциями 34 раза, в 2019-м - 39 раз, а в этом - только 10. То есть рынок сбалансирован, а мы полностью придерживаемся стратегии постепенной минимизации участия регулятора на валютном рынке", - сказал он.