Что будет с валютным курсом: в НБУ не ждут повторения укрепления гривны 2019 года
Национальный банк Украины не ожидает, что в 2021 году повторится ситуация 2019 года, когда гривна существенно укрепилась к доллару. Для подобной динамики нет оснований.
Об этом глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Пока мы не видим возможности повторения курсовой динамики 2019 года в 2021-м", - сказал он.
По его словам, во-первых, интерес инвесторов-нерезидентов на рынке ОВГЗ можно охарактеризовать как сдержанный. Во-вторых, экономика постепенно восстанавливается после 2020 года, вполне вероятно оживление туризма, соответственно спрос на валюту будет больше. С другой стороны, высокие цены на руду, металл, агропродукцию увеличивают предложение валюты.
Как отметил Шевченко, обязательным условием для укрепления гривны есть наличие предложения валюты на внутреннем рынке.
"А у нас предложение и спрос с начала года почти сбалансированы. За аналогичный период с 1 января по 15 марта 2020 года НБУ выходил с интервенциями 34 раза, в 2019-м - 39 раз, а в этом - только 10. То есть рынок сбалансирован, а мы полностью придерживаемся стратегии постепенной минимизации участия регулятора на валютном рынке", - сказал он.
Напомним, курс доллара рекордно снизился в течение 2019 года - с 27,68 гривен до 23,68 грн/доллар. Одной из основных причин стал приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины. Нерезиденты вложили в облигации более 4 млрд долларов, конвертировав их в гривны.
Отметим, официальный курс доллара к гривне, ежедневно устанавливаемый НБУ, за 2020 год вырос на 19,4% до 28,27 гривен за доллар (по сравнению с 23,68 на 31 декабря 2019 года).