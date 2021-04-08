У НБУ назвали головний пріоритет на валютному ринку
Пріоритет Національного банку України на валютному ринку залишається незмінним - підтримка режиму плаваючого курсоутворення. Яким буде курс, вирішує ринок.
Про це заявив заступник голови НБУ України Юрій Гелетій, повідомляє прес-служба НБУ.
За його словами, регулятор не встановлює жодних курсових орієнтирів, на які населення або бізнес могли б орієнтуватися.
Крім того, НБУ не має цільових орієнтирів стосовно обсягів купівлі або продажу валюти на ринку.
"Ми ухвалюємо рішення, відстежуючи ситуацію на валютному ринку. Якщо бачимо, що відбуваються якісь надмірні коливання, то виходимо і відповідно нарощуємо наші резерви. З початку року чиста купівля валюти Національним банком становила 220,5 млн доларів. Ми купували, коли бачили, що купівля необхідна для згладжування коливань", - сказав Гелетій.
Нагадаємо, голова Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що НБУ не очікує, що 2021 році повториться ситуація 2019 року, коли гривня суттєво зміцнилася до долара. Для подібної динаміки немає підстав.
Як повідомляло РБК-Україна НБУ протягом тижня 29 березня - 2 квітня 2021 року вперше з початку року продавав долари на міжбанку для стримування падіння гривні. НБУ продав 50 млн доларів.