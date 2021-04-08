У НБУ назвали головний пріоритет на валютному ринку

За його словами, регулятор не встановлює жодних курсових орієнтирів, на які населення або бізнес могли б орієнтуватися.

Крім того, НБУ не має цільових орієнтирів стосовно обсягів купівлі або продажу валюти на ринку.

"Ми ухвалюємо рішення, відстежуючи ситуацію на валютному ринку. Якщо бачимо, що відбуваються якісь надмірні коливання, то виходимо і відповідно нарощуємо наші резерви. З початку року чиста купівля валюти Національним банком становила 220,5 млн доларів. Ми купували, коли бачили, що купівля необхідна для згладжування коливань", - сказав Гелетій.