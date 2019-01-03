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НБУ назвал сумму переводов украинцев из-за границы

Новости » Экономика    03.01.2019 - 16:52
НБУ назвал сумму переводов украинцев из-за границы
Иллюстративное фото (Pixabay)

За 9 месяцев 2018 года украинцы перевели 8,160 млрд долларов

Объем частных переводов в Украину из-за рубежа в третьем квартале 2018 года составил 2,737 млрд долларов, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2,466 млрд долларов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные квартальной статистики НБУ.

По данным НБУ, за 9 месяцев 2018 объем переводов составил 8,160 млрд долларов, что на 22,6% больше, чем за январь-сентябрь 2017 года (6,653 млрд долларов).

Как отмечается в публикации НБУ, объем частных переводов третьем квартале в Украину составляет 7,5% от ВВП страны.

Больше всего переводов поступило в Украину из Польши - 914 млн долларов. Далее идут Россия (238 млн долларов), США (226 млн долларов) и Чешская Республика (217 млн долларов).

НБУ назвал сумму переводов украинцев из-за границы

Данные: НБУ

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Министерства социальной политики за рубежом работают 7-9 миллионов украинцев, из них 3,2 миллиона работают за рубежом на постоянной основе.

Как писало издание Rzecz Pospolita, Польше грозит экономический кризис в случае массового оттока украинских трудовых мигрантов в Германии. По данным издания, сейчас в Польше официально трудоустроено 569 тысяч иностранцев, подавляющее большинство из которых (426 тысяч), украинцы. Кроме того, по оценкам, еще около миллиона украинцев работает нелегально.

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