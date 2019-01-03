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НБУ назвав суму переказів українців з-за кордону

Новини » Економіка    03.01.2019 - 16:52
НБУ назвав суму переказів українців з-за кордону
Ілюстративне фото (Pixabay)

За 9 місяців 2018 року українці переказали 8,160 млрд доларів

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в третьому кварталі 2018 року склав 2,737 млрд доларів, що на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року (2,466 млрд доларів). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані квартальної статистики НБУ.

За даними НБУ, за 9 місяців 2018 обсяг переказів становив 8,160 млрд доларів, що на 22,6% більше, ніж за січень-вересень 2017 року (6,653 млрд доларів).

Як зазначається в публікації НБУ, обсяг приватних переказів третьому кварталі в Україну становить 7,5% від ВВП країни.

Найбільше переказів надійшло в Україну з Польщі - 914 млн доларів. Далі йдуть Росія (238  млн доларів), США (226  млн доларів) і Чеська Республіка (217  млн доларів).

НБУ назвав суму переказів українців з-за кордону

Дані: НБУ

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Міністерства соціальної політики за кордоном працюють 7-9 мільйонів українців, з них 3,2 мільйони працюють за кордоном на постійній основі.

Як писало видання Rzecz Pospolita, Польщі загрожує економічна криза в разі масового відтоку українських трудових мігрантів до Німеччини. За даними видання, зараз в Польщі офіційно працевлаштовано 569 тисяч іноземців, переважна більшість з яких (426 тисяч), українці. Крім того, за оцінками, ще близько мільйона українців працює нелегально.

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