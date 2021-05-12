НБУ назвал самую популярную среди фальшивомонетчиков иностранную банкноту

Среди изъятых из обращения в Украине в 2020 году поддельных банкнот преобладали доллары США. Они составляют 86% от общего количества всех изъятых банкнот иностранной валюты.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга состояния изъятия из обращения банкнот в Украине, сообщает пресс-служба НБУ .

Таким образом, чаще всего в Украине можно встретить фальшивую банкноту 100 долларов.

Напомним, по итогам 2020 года на 1 млн шт. настоящих банкнот гривны приходилось около 5,5 шт. поддельных банкнот. Это почти вдвое больше, чем по итогам 2019 года - около 3 шт.

Как сообщало РБК-Украина, в августе 2019 года зафиксировано увеличение изъятия из обращения поддельных банкнот номиналом 500 гривен образца 2006 года, изготовленных струйной печатью с имитацией ультрафиолетовой защиты.