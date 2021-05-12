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НБУ назвал самую популярную среди фальшивомонетчиков иностранную банкноту

Автор: Александр Белоус

Среди изъятых из обращения в Украине в 2020 году поддельных банкнот преобладали доллары США. Они составляют 86% от общего количества всех изъятых банкнот иностранной валюты.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга состояния изъятия из обращения банкнот в Украине, сообщает пресс-служба НБУ.

По данным НБУ среди изъятых банкнот евро составляли 12%, российские рубли и английские фунты стерлингов - 2%.

Чаще всего подделывали иностранные банкноты таких номиналов:

  • 100 долларов США (95% от общего количества изъятых поддельных долларов США);
  • 50 и 500 евро (30% и 29% от общего количества изъятых поддельных евро);
  • 5 000 и 1 000 российских рублей (74% и 26% от общего количества изъятых поддельных российских рублей).

Таким образом, чаще всего в Украине можно встретить фальшивую банкноту 100 долларов.

Напомним, по итогам 2020 года на 1 млн шт. настоящих банкнот гривны приходилось около 5,5 шт. поддельных банкнот. Это почти вдвое больше, чем по итогам 2019 года - около 3 шт.

Как сообщало РБК-Украина, в августе 2019 года зафиксировано увеличение изъятия из обращения поддельных банкнот номиналом 500 гривен образца 2006 года, изготовленных струйной печатью с имитацией ультрафиолетовой защиты.

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