НБУ назвав найбільш популярну серед фальшивомонетників іноземну банкноту

Серед вилучених з обігу в Україні у 2020 році підроблених банкнот переважали долари США. Вони становлять 86% від загальної кількості всіх вилучених банкнот іноземної валюти.

Про це свідчить моніторинг стану вилучення з обігу банкнот в України, повідомляє прес-служба НБУ .

Нагадаємо, за підсумками 2020 року на 1 млн шт. справжніх банкнот гривні припадало близько 5,5 шт. підроблених банкнот. Це майже вдвічі більше, ніж за підсумками 2019 року - близько 3 шт.

Як повідомляло РБК-Україна, в серпні 2019 рок року зафіксовано збільшення вилучення з обігу підроблених банкнот номіналом 500 гривень зразка 2006 року, виготовлених струменевим друком з імітацією ультрафіолетового захисту.