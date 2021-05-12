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НБУ назвав найбільш популярну серед фальшивомонетників іноземну банкноту

Автор: Олександр Білоус

Серед вилучених з обігу в Україні у 2020 році підроблених банкнот переважали долари США. Вони становлять 86% від загальної кількості всіх вилучених банкнот іноземної валюти.

Про це свідчить моніторинг стану вилучення з обігу банкнот в України, повідомляє прес-служба НБУ.

За даними НБУ серед вилучених банкнот євро становили 12%, російські рублі та англійські фунти стерлінгів - 2%.

Найчастіше підробляли іноземні банкноти таких номіналів:

  • 100 доларів США (95% від загальної кількості вилучених підроблених доларів США);
  • 50 та 500 євро (30% та 29% від загальної кількості вилучених підроблених євро);
  • 5 000 та 1 000 російських рублів (74% та 26% від загальної кількості вилучених підроблених російських рублів).

Таким чином, найчастіше в Україні можна зустріти фальшиву банкноту 100 доларів.

Нагадаємо, за підсумками 2020 року на 1 млн шт. справжніх банкнот гривні припадало близько 5,5 шт. підроблених банкнот. Це майже вдвічі більше, ніж за підсумками 2019 року - близько 3 шт.

Як повідомляло РБК-Україна, в серпні 2019 рок року зафіксовано збільшення вилучення з обігу підроблених банкнот номіналом 500 гривень зразка 2006 року, виготовлених струменевим друком з імітацією ультрафіолетового захисту.

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