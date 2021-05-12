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Количество фальшивых гривневых купюр за год выросло почти вдвое

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Киев, Среда 12 мая 2021 16:29
Количество фальшивых гривневых купюр за год выросло почти вдвое Фото: фальшивых банкнот за 2020 год стало вдвое больше (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По итогам 2020 года на 1 млн шт. настоящих банкнот гривны приходилось около 5,5 шт. поддельных банкнот. Это почти вдвое больше, чем по итогам 2019 года - около 3 шт.

Об этом свидетельствуют данные мониторинг состояния изъятия из обращения банкнот национальной валюты в Украине, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, увеличение уровня подделок банкнот гривны в 2020 году произошло из-за роста активности злоумышленников на фоне увеличения количества наличных денег в обращении.

Чаще всего в 2020 году подделывали банкноты старого образца - номиналом 500 гривен образца 2006 года и 200 гривен образца 2007 года. Их количество составляло около 60% и 29% соответственно от общего количества изъятых из обращения поддельных банкнот.

В то же время банкноты национальной валюты нового поколения (номиналами 20, 50, 100, 200, 500 и 1 000 гривен, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015 - 2020 годах) имеют усиленную систему защиты.

По результатам 2020 года подделки банкнот гривны нового образца составляют лишь 4% от общего количества изъятых подделок в банковской системе Украины. Соответственно количество поддельных банкнот гривны нового образца на 1 млн шт. настоящих банкнот в обращении в 2020 году составляло всего 0,2 шт.

В НБУ также напомнили, что в странах Европейского Союза в 2020 году показатель подделки банкнот в три раза выше и составлял примерно 17 шт. банкнот евро на 1 млн шт. настоящих банкнот.

Напомним, за 2020 год объем наличных в обращении вырос на треть (на 31,4%) или 133,4 млрд грн до 558,5 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, в августе 2019 года зафиксировано увеличение изъятия из обращения поддельных банкнот номиналом 500 гривен образца 2006 года, изготовленных струйной печатью с имитацией ультрафиолетовой защиты.

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