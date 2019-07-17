НБУ назвав найбільш популярну гривневу купюру

Фото: конверт з грошима (РБК-Україна)

Найбільше в обігу знаходиться банкнот номіналом 200 грн

У готівковому обігу в Україні на 1 липня 2019 року перебувало готівки на загальну суму 393,8 млрд грн, зокрема банкнот - 391,3 млрд грн (2,8 млрд шт.) та монет - 2,4 млрд грн (13,2 млрд шт.). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного банку.

Як зазначили в НБУ, у порівнянні з початком року готівка в обігу зменшилася на 6,4 млрд грн (або на 1,6%).

"Така тенденція пов’язана зі стабільним трендом зростання популярності безготівкових розрахунків", - йдеться в повідомленні.

Найбільше за кількістю у готівковому обігу України перебуває банкнот номіналом 200 гривень та розмінних монет номіналом 10 копійок (23% та 29% відповідно). Середня кількість банкнот на одного українця становила 67 штук, а монет різних номіналів (розмінних та обігових) - 314 штук.

Нагадаємо, Національний банк України вилучає з обігу монети номіналом1, 2 и 5 копійок. Монети перестануть бути платіжним засобом 1 жовтня 2019 року. Як зазначив голова НБУ Яків Смолій, після завершення процесу вилучення дрібних монет і введення в обіг банкноти нового номіналу номінальний ряд гривні скоротиться з 17 до 12 номіналів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 25 жовтня вводить в обіг банкноту найвищого номіналу - 1000 гривень. За дизайном ця банкнота наслідує банкноти нового модернізованого покоління гривні - оновлені 20, 100 та 500 гривен.