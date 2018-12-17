НБУ назвал причины замедления экономики Украины

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Одной из причин замедления экономики станет жесткая фискальная политика, которую проводит НБУ

Темп роста ВВП Украины в 2019 году снизится до 2,5% из-за жесткой монетарной и фискальной политики, а также замедления роста экономик основных торговых партнеров Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Отчет о финансовой стабильности" НБУ.

Как отмечается в отчете, "дополнительные факторы риска - вероятное ухудшение условий торговли и вхождение страны в избирательный период".

В то же время, блокирование транспортных потоков через порты Азовского моря вследствие эскалации российской агрессии также создает трудности для экономики. Однако этот фактор не окажет существенного влияния на динамику ВВП при базовом сценарии НБУ.

Как напомнили в Нацбанке, в III квартале 2018 года рост реального ВВП замедлился до 2,8% г/г. В IV квартале ожидается ускорение, что позволит по итогам года достичь прироста экономики 3,4%.

"Главным двигателем роста экономики остается частное потребление домохозяйств, поддерживаемое увеличением реальной заработной платы и объемов переводов из-за рубежа. Повышение доходов населения и в дальнейшем будет определять прирост ВВП, а также будет способствовать росту сбережений и спроса на банковские кредиты. Однако оно будет замедляться из-за жесткой фискальной политики и более умеренной конкуренции на внутреннем рынке труда", - говорится в отчете.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, реальный ВВП Украины в III квартале 2018 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 2,8%,

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) 25 октября оставил без изменений прогноз экономического роста на 2018-2020 годы: 3,4% в 2018 году, 2,5% в 2019 году и 2,9% в 2020 году.