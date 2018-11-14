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Рост ВВП в III квартале замедлился до 2,8%, - Госстат

Новости » Экономика    14.11.2018 - 18:05
Рост ВВП в III квартале замедлился до 2,8%, - Госстат
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Госстат оценил рост ВВП в третьем квартале на уровне 2,8%

Государственная служба статистики обнародовала предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в третьем квартале 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, реальний ВВП Украины в III квартале 2018 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 2,8%, по отношению ко второму кварталу текущего года - на 0,4%.

Ранее Госстат сообщал, что ВВП Украины вырос в I квартале 2018 года на 3,1%, во II квартале - на 3,8%.

Как сообщало РБК-Украина, в МВФ считают, что высокий уровень коррупции в Украине тормозит рост валового внутреннего продукта (ВВП) почти на 2% в год. Постпред МВФ Йоста Люнгман отметил, что Украине необходимо бороться с коррупцией, чтобы довести рост ВВП до 5%.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) 25 октября оставил без изменений прогноз экономического роста на 2018-2020 годы: 3,4% в 2018 году, 2,5% в 2019 году и 2,9% в 2020 году.

Национальный банк оценивает рост ВВП Украины в III квартале 2018 года на уровне 3,1%.

 

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