НБУ назвав причини уповільнення економіки України

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Однією з причин уповільнення економіки стане жорстка фіскальна політика, яку проводить НБУ

Темп зростання ВВП України у 2019 році знизиться до 2,5% через жорстку монетарну та фіскальну політику, а також уповільнення зростання економік основних торговельних партнерів України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Звіт про фінансову стабільність" НБУ.

Як зазначається в звіті, "додаткові фактори ризику - ймовірне погіршення умов торгівлі та входження країни у виборчий період".

Водночас, блокування транспортних потоків через порти Азовського моря унаслідок ескалації російської агресії також створює труднощі для економіки. Проте цей чинник не матиме суттєвого впливу на динаміку ВВП за базового сценарію НБУ.

Як нагадали в Нацбанку, у ІІІ кварталі 2018 року зростання реального ВВП уповільнилося до 2,8% р/р. У IV кварталі очікується прискорення, що дозволить за підсумками року досягти приросту економіки 3,4%.

"Головним рушієм зростання економіки залишається приватне споживання домогосподарств, підтримуване збільшенням реальної заробітної плати та обсягів переказів з-за кордону. Підвищення доходів населення й надалі визначатиме приріст ВВП, а також сприятиме зростанню заощаджень та попиту на банківські кредити. Однак воно вповільнюватиметься через жорстку фіскальну політику та помірнішу конкуренцію на внутрішньому ринку праці", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, реальний ВВП України в III кварталі 2018 року по відношенню до аналогічного періоду минулого року зріс на 2,8%,

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) 25 жовтня залишив без змін прогноз економічного зростання на 2018-2020 роки: 3,4% в 2018 році, 2,5% у 2019 році і 2,9% в 2020 році.