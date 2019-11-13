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НБУ назвал причины высокой прибыли банков

Новости » Экономика     13.11.2019 - 12:41
НБУ назвал причины высокой прибыли банков
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Рост спроса на банковские услуги обеспечивает прибыль

Прибыль банковского сектора Украины в январе - сентябре составила 48,4 млрд грн - в 4,4 раза больше, чем в прошлом году. Об этом говорится в Обзоре банковского сектора Национального банка Украины за ноябрь 2019 года.

По данным НБУ, более половины прибыли сектора сформировал "ПриватБанк". Из 76 действующих банков прибыльными было 66 учреждений. Их прибыль составила 49,6 млрд грн.

Как отмечается в обзоре, отчисления в резервы сектора были лишь на 7,3% выше, чем в предыдущем квартале, но на 58,2% ниже, чем за девять месяцев прошлого года. Среди банков с существенными отчислениями в резервы были два госбанка и один банк с российским капиталом.

"Банковский сектор работает в благоприятных макроэкономических условиях: темпы роста депозитов достаточны для поддержания кредитования, а рост спроса бизнеса и населения на банковские услуги обеспечивает высокую прибыль", - говорится обзоре.

По данным НБУ, риски доходности банковского сектора в среднесрочном периоде являются умеренными.

НБУ назвал причины высокой прибыли банков

Напомним, по данным НБУ, в октябре 2019 года средние процентные ставки банков новыми депозитами в гривне для населения снизились с 14,7% до 14,5 % годовых.

Отметим, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в октябре 2019 года в национальной валюте составили 36,1% годовых, что на 0,2 п. п. выше, чем в сентябре (35,9%).

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