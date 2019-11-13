Доля неработающих кредитов в украинских банках упала ниже 50%

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Больше всего неработающих кредитов сосредоточено в Приватбанке

Доля неработающих кредитов в украинских банках за III квартал сократилась на 1,8 п.п. до 48,9%. Об этом говорится в Обзоре банковского сектора Национального банка Украины за ноябрь 2019 года.

По данным НБУ, в сегменте кредитования физических лиц эта доля сократилась на 2,9 п.п. до 38,1% в связи с высокиим темпами выдачи новых кредитов.

Как отмечается в обзоре, в корпоративном сегменте произошел ряд финансовых реструктуризаций, проведенных государственными банками, что несколько сократило долю неработающих кредитов в этом сегменте.

Напомним, по данным агентства Standard & Poor's Global Ratings высокий показатель проблемных кредитов (52%) определяется прежде всего объемом проблемных кредитов "ПриватБанка", которые составляют 83% его кредитного портфеля, "что обусловлено тем фактом, что портфель корпоративных кредитов почти полностью состоит из кредитов пов'язаним сторонам". При этом доля проблемных кредитов частных украинских банков составляет чуть менее 25%.

Отметим, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в октябре 2019 года в национальной валюте составили 36,1% годовых, что на 0,2 п. п. выше, чем в сентябре (35,9%).