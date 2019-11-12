Банки сохранили кредитные ставки для населения выше 35%

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Ставки пока не снижаются, а только растут

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в октябре 2019 года в национальной валюте составляли 36,1% годовых, что на 0,2 п.п. выше, чем в сентябре (35,9%). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка.

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте сохранились на уровне 8,4% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в октябре снизились с 17,7% до 17,0% годовых, по валютным снизились - с 4,8% до 4,3%.

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Кредитный портфель банков за месяц вырос на 2,1% до 1 011 млрд грн, в т.ч. населения вырос на 2,0% до 210 млрд грн, предприятий - на 2,1% до 797 млрд грн.

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Напомним, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 16,5% до 15,5% годовых с 25 октября 2019 года.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с бизнесом 4 октября заявил, что учетная ставка Национального банка Украины может упасть с нынешнего уровня до 8-9% к концу 2020 года.