НБУ назвав причини високих прибутків банків

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Зростання попиту на банківські послуги забезпечує прибутки

Прибуток банківського сектору України у січні - вересні становив 48,4 млрд грн - у 4,4 рази більше, ніж торік. Про це йдеться в Огляді банківського сектору Національного банку Україні за листопад 2019 року.

За даними НБУ, понад половину прибутку сектору сформував "ПриватБанк". Із 76 діючих банків прибутковими було 66 установ. Їхній прибуток становив 49,6 млрд грн.

Як зазначається в огляді, відрахування до резервів сектору були лише на 7,3% вищими, ніж у попередньому кварталі, але на 58,2% нижчими, ніж за дев’ять місяців минулого року. Серед банків із суттєвими відрахуваннями в резерви були два держбанки та один банк з російським капіталом.

"Банківський сектор працює у сприятливих макроекономічних умовах: темпи зростання депозитів достатні для підтримання кредитування, а зростання попиту бізнесу та населення на банківські послуги забезпечує високий прибуток", - йдеться огляді.

За даними НБУ, ризики прибутковості банківського сектору в середньостроковому періоді є помірними.

Нагадаємо, за даними НБУ, у жовтні 2019 року середні процентні ставки банків за новими депозитами у гривні для населення знизилися з 14,7% до 14,5 % річних.

Зазначимо, відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у жовтні 2019 року в національній валюті становили 36,1% річних, що на 0,2 п. п. вище, ніж у вересні (35,9%).