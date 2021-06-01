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НБУ назвал причины укрепления курса гривны к доллару

Новина українською →
Украина, Вторник 01 июня 2021 11:28
НБУ назвал причины укрепления курса гривны к доллару Фото: гривна укрепилась к доллару за май почти на 1% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На валютном рынке в мае 2021 года предложение превышало спрос. Это объясняется благоприятной внешней ценовой конъюнктурой и уплатой квартальных налогов.

Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка Украины за май.

"За месяц обменный курс гривны к доллару ревальвировал на 0,9%. НБУ на валютный рынок не выходил", - говорится в обзоре.

Отметим, официальный курс гривны к доллару укрепился с 2,75 грн/доллар на 30 апреля в 27,5004 грн/доллар на 31 мая 2021 года.

НБУ назвал причины укрепления курса гривны к доллару

Национальный банк Украины в течение месяца не проводил интервенций на межбанке. Это произошло впервые с июля 2014 года.

НБУ назвал причины укрепления курса гривны к доллару

Всего с начала года центробанк купил на межбанке 290,5 млн долларов, продал - 70 млн долларов. Положительное сальдо составило 220,5 млн долларов.

НБУ назвал причины укрепления курса гривны к доллару

Напомним, в декабре 2020 года Национальный банк Украины (НБУ) утвердил обновленную Стратегию валютных интервенций. Документ определяет политику присутствия НБУ на межбанковском валютном рынке в условиях режима инфляционного таргетирования и сохранения гибкого курсообразования.

Отметим, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

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