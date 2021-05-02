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Ситуация на валютном рынке: НБУ расходовал резервы на поддержку гривны

Новина українською → Украина, Воскресенье 02 мая 2021 18:44
Ситуация на валютном рынке: НБУ расходовал резервы на поддержку гривны Фото: НБУ потратил за апрель 50 млн долларов резервов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение марта 2021 года продал на межбанковском валютном рынке 50 млн долларов. При этом он не покупал на межбанке валюту.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, впервые с ноября прошлого года сформировано отрицательное сальдо в размере 50 млн долларов.

Ситуация на валютном рынке: НБУ расходовал резервы на поддержку гривны

Всего с начала года центробанк купил на межбанке 290,5 млн долларов, продал - 70 млн долларов. Положительное сальдо составило 220,5 млн долларов.

Ситуация на валютном рынке: НБУ расходовал резервы на поддержку гривны

Как отмечается в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка Украины, в течение большей части апреля на валютном рынке преобладало девальвационное давление, вызванное обострением ситуации на оккупированных территориях и вдоль границ Украины с Россией. Однако в конце месяца появилась тенденция к укреплению гривны.

По прогнозу аналитиков, в мае продолжится тенденция умеренного снижения курса доллара к гривне.

Отметим, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

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