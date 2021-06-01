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НБУ назвав причини зміцнення курсу гривні до долара

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Україна, Вівторок 01 червня 2021 11:28
НБУ назвав причини зміцнення курсу гривні до долара Фото: гривня зміцнилася до долара за травень майже на 1% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На валютному ринку в травні 2021 року пропозиція переважала попит. Це пояснюється сприятливою зовнішньою ціновою кон’юнктурою та сплатою квартальних податків.

Про це йдеться в "Макроекономічному і монетарному огляді" Національного банку України за травень.

"За місяць обмінний курс гривні до долара ревальвував на 0,9%. НБУ на валютний ринок не виходив", - йдеться в огляді.

Відзначимо, офіційний курс гривні до долара зміцнився з 2,75 грн/долар на 30 квітня до 27,5004 грн/долар на 31 травня 2021 року.

НБУ назвав причини зміцнення курсу гривні до долара

Національний банк України протягом місяці не проводив інтервенцій на міжбанку. Це відбулося вперше з липня 2014 року.

НБУ назвав причини зміцнення курсу гривні до долара

Всього з початку року центробанк купив на міжбанку 290,5 млн доларів, продав - 70 млн доларів. Позитивне сальдо склало 220,5 млн доларів.

НБУ назвав причини зміцнення курсу гривні до долара

Нагадаємо, у грудні 2020 року Національний банк України (НБУ) затвердив оновлену Стратегію валютних інтервенцій. Документ визначає політику присутності НБУ на міжбанківському валютному ринку в умовах режиму інфляційного таргетування та збереження гнучкого курсоутворення.

Зазначимо, у законі про державний бюджет України на 2021 рік закладений середньорічний обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.

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