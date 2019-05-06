НБУ назвал причины снижения учетной ставки

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

В НБУ отмечают наличие макроэкономических предпосылок для снижения ставки

Национальный банк обнародовал итоги дискуссии Комитета по монетарной политики НБУ во время заседания 24 апреля отнросительно уровня учетной ставки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отмечается в сообщении, в ходе дискуссии восемь членов КМП проголосовали за снижение учетной ставки на 0,5 п.п. до 17,5%, один член КМП выступил за сохранение учетной ставки неизменной (18,0%).

В частности, все члены КМП отметили наличие макроэкономических предпосылок для начала цикла смягчения монетарной политики.

"Снижение инфляции является устойчивой тенденцией и соответствует прогнозу Национального банка. В то же время электоральные события на сегодня не стали препятствием для положительной динамики финансового рынка и инфляционных ожиданий", - отметили в НБУ.

Кроме того, значительно ускорился приток средств иностранных инвесторов в государственные ценные бумаги, что стало еще одним фактором укрепления обменного курса гривны в дополнение к благоприятной ценовой конъюнктуре для украинских товаров на внешних рынках и стабильным поступлениям экспортной выручки.

"Отсрочка снижение учетной ставки может стать причиной накопления дисбалансов в экономике. Так, промедление будет стимулировать значительный приток краткосрочного капитала и расширение дефицита текущего счета платежного баланса. При этом начало цикла смягчения монетарной политики будет способствовать повышению привлекательности государственных ценных бумаг с большей длительностью", - отмечается в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 26 апреля понизил учетную ставку до 17,50% годовых. Как отметил глава НБУ Яков Смолий Смолий, устойчивая тенденция к замедлению инфляции до цели 5% позволяет Национальному банку начать цикл понижения учетной ставки.

Напомним, потребительские цены в Украине в марте 2019 года по сравнению с февралем, выросли на 0,9%. По данным Государственной службы статистики, с начала года цены в Украине выросли на 2,4%. Однако в годовом измерении (к марта 2018 года) инфляция замедлилась до 8,6%.