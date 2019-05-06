НБУ назвав причини зниження облікової ставки

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

У НБУ відзначають наявність макроекономічних передумов для зниження ставки

Національний банк оприлюднив підсумки дискусії Комітету з монетарної політики НБУ під час засідання 24 квітня щодо рівня облікової ставки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначається в повідомлені, від час дискусії вісім членів КМП висловились за зниження облікової ставки на 0,5 в.п. до 17,5%, один член КМП виступив за необхідність збереження облікової ставки незмінною (18,0%).

Зокрема усі члени КМП відзначили наявність макроекономічних передумов для початку циклу пом’якшення монетарної політики.

"Зниження інфляції є стійкою тенденцією і відповідає прогнозу Національного банку. Водночас електоральні події на сьогодні не стали перешкодою для позитивної динаміки фінансового ринку та інфляційних очікувань", - зазначили в НБУ.

Крім того, значно прискорився приплив коштів іноземних інвесторів у державні цінні папери, що стало ще одним чинником зміцнення обмінного курсу гривні на додаток до сприятливої цінової кон’юнктури для українських товарів на зовнішніх ринках і стабільних надходжень експортної виручки.

"Відтермінування зниження облікової ставки може стати причиною накопичення дисбалансів в економіці. Так, зволікання стимулюватиме значний приплив короткострокового капіталу та розширення дефіциту поточного рахунку платіжного балансу. Натомість початок циклу пом’якшення монетарної політики сприятиме підвищенню привабливості державних цінних паперів з більшою строковістю", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 26 квітня знизив облікову ставку до 17,50% річних. Як зазначив голова НБУ Яків Смолій Смолій, стійка тенденція до уповільнення інфляції до мети 5% дозволяє Національному банку почати цикл зниження облікової ставки.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у березні 2019 року порівняно з лютим, виросли на 0,9%. За даними Державної служби статистики, з початку року ціни в Україні зросли на 2,4%. Проте в річному вимірі (до березня 2018 року) інфляція сповільнилася до 8,6%.