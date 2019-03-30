НБУ назвал причины роста цен на нефть и падения цен на газ

Мировые цены на нефть растут третий месяц подряд, в то время как цены на газ снижаются. Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка (март 2019 года).

Как отметили в НБУ, весомым фактором поддержки цен оставались ограничения производства в рамках выполнения соглашения ОПЕК+.

Дополнительными факторами были: дальнейшее снижение объемов поставок нефти Венесуэлой (почти вдвое г/г) и Ираном (на 23% м/м) из-за санкций США, а также сокращение запасов нефти в США. Кроме того, негативные ожидания по поводу затянувшегося конфликта между США и Китаем (на последний приходится около 12% мирового спроса на нефть) на фоне замедления мировой экономики сдерживали активность участников рынка, отметили эксперты Нацбанка.

"При этом цены на природный газ продолжили снижение из-за накопленных запасов благодаря теплой зиме в Северном полушарии и роста объемов добычи газа США и Россией", - отмечается в обзоре.

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Как сообщало РБК-Украина, в январе 2019 года МВФ снизил прогноз цены нефти. Международный валютный фонд прогнозирует среднюю цену нефти на уровне чуть ниже 60 долларов за баррель в 2019 и 2020 годах.

Напомним, в начале января 2018 года Всемирный банк понизил прогноз средней цены на нефть на 2019 и 2020 годы до 67 долларов за баррель. Цифра на 2 доллара ниже прогноза, сделанного в июне 2018 года.