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НБУ назвав причини зростання цін на нафту та падіння цін на газ


Пропозиція нафти скорочується, видобуток газу зростає

Світові ціни на нафту зростають третій місяць поспіль, натомість ціни на газ падають. Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (березень 2019 року).

Як зазначили в НБУ, вагомим фактором підтримки цін залишалися обмеження виробництва в рамках виконання угоди ОПЕК+.

Додатковими факторами були: подальше зниження обсягів постачання нафти Венесуелою (майже вдвічі м/м) та Іраном (на 23% м/м) через санкції США, а також скорочення запасів нафти в США. Крім того, негативні очікування з приводу тривалого конфлікту між США та Китаєм (на останній припадає майже 12% світового попиту на нафту) на тлі уповільнення світової економіки стримували активність учасників ринку, зазначили експерти Нацбанку.

"Натомість ціни на природний газ продовжили зниження через накопичені запаси завдяки теплій зимі в Північній півкулі та зростання обсягів видобування газу США та Росією", - наголошується в огляді.

www.bank.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, у січні 2019 року МВФ знизив прогноз ціни нафти. Міжнародний валютний фонд прогнозує середню ціну нафти на рівні трохи нижче 60 доларів за барель у 2019 і 2020 роках.

Нагадаємо, на початку січня 2018 року Світовий банк знизив прогноз середньої ціни на нафту на 2019 і на 2020 роки до 67 доларів за барель. Цифра на 2 долара нижче прогнозу, зробленого в червні 2018 року.

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